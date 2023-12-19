مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 موقع قصة عشق عودة تورغوت ألب ولقائه باورهان

يعد من اكثر المسلسلات مشاهدة والذي يبحث عن موعد عرضه للحلقة الجديدة الكثير من عشاق الدراما التركية كما يعتبر عمل تاريخي ضخم ومميز والذي يوضح لنا تأسيس الدولة العثمانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان 141

يمكننا أن نشاهد في هذا المسلسل أحداث حقيقية والتي يجسدها عدد من الشخصيات فقد تم حدوثها منذ عدد من السنوات ونشاهد به عدد من معارك حاسمة، وتحالفات جديدة، وتطورات درامية والتي حدثت في الدولة العثمانية وتدور أحداث الحلقة 141 من مسلسل قيامة عثمان على بعض من الاحداث المشوقة في تاريخ عرض المسلسل والذي يتعرف بها عثمان على الخائن له.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان 141 في يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر على قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، ويتم عرضها في يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، ووالساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ما هي اهم القنوات الناقلة لمسلسل االمؤسس عثمان

يتم نقل المسلسل على قناة ATV التركية وهي من القنوات المميزة في عرض المسلسلات التركية غير أنها تعرض عدد من البرامج الإخبارية والترفيهية، ويمكنك تنزيل القنوات الناقلة لمسلسل االمؤسس عثمان الحلقة 141، من خلال هذه البيانات.

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

ترددها: 10796.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعيك نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

تردد قناة اليرموك على النايل سات