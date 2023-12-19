الوجبة الأخيرة هسة|.. الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بعموم المحافظات العراقية

أسماء الأفراد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، يسعى الكثيرون من المواطنين العراقيين للحصول على هذه القائمة في الوقت الحالي، وتشمل الرعاية الاجتماعية في العراق تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تهدف إلى تلبية احتياجات الفئات المحتاجة والمهمشة في المجتمع، يتم تنفيذ هذه الخدمات بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات أخرى ذات صلة التي تقدم الدعم للمستفيدين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

للاستعلام عن آخر قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يُمكنك الآن الحصول على تلك القائمة عبر الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع منصة مظلتي.

2. حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

3. قم بإدخال جميع بيانات الشخص الذي ترغب في التقدم له بالطلب.

4. انقر على زر “تنزيل التقرير” فورًا.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنك بسهولة وسرعة معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، يمكنك أيضًا الحصول على مزيد من المعلومات وتقديم الاستفسارات عبر زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتاح للجميع الاطلاع على أسماء المستفيدين الجدد للوجبات عبر المنصة الرسمية للوزارة.

الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

تشمل الرعاية الاجتماعية في العراق جوانبًا متعددة، مثل تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي والمنح النقدية والتأمين الاجتماعي.

كما تُقدم خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمرضى الذين يعانون من حالات صحية مزمنة عبر المراكز الصحية والمستشفيات، توفر أيضًا برامج ومراكز لرعاية الأيتام وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والتعليمية.

تعمل الرعاية الاجتماعية على حماية الأفراد والأسر من العنف والإيذاء والاستغلال والتمييز، وتقدم الدعم اللازم للمتضررين من هذه الظروف، وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز العدالة وتلبية احتياجات الفئات المحتاجة والمهمشة في المجتمع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج، وتنفذ هذه الخدمات من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.