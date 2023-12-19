وزارة التربية تُعلن موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2023-2024 تعديلات جديدة في الإمتحانات

أعلنت وزارة التربية عن موعد امتحانات نصف السنة في العراق، وذلك في جميع المراحل الدراسية المختلفة على مستوى المحافظات، حتى أن إعلان مواعيد الإمتحانات جاء عقب التعديلات الأخيرة التي أُجرت عليهم مؤخرًا، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على إعلانها لجميع الطلبة والطالبات من أجل أن يستعدوا إلى كل هذه الإمتحانات، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

امتحانات نصف السنة في العراق بعد التعديل 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات نصف السنة بالعراق يوافق بداية من يوم 27 من شهر يناير إلى يوم 9 من شهر فبراير 2024، فضلاً عن أن هذه الفترة من الإختبارات تشمل جميع المراحل الدراسية، ولكي يستعد إليها جميع الطلاب من أجل خوض هذه الإختبارات، هذا وأن الوزارة هيئة كافة الإجراءات المناخية اللازمة أمام من أجل العمل على تلبية كل هذه الإمتحانات، وبعدها سيحصلون على إجازة نصف العام الدراسي.

إجازة نصف السنة الدراسية في العراق

وأكدت وزارة التربية في العراق، أن الإجازة الخاصة بنصف السنة الدراسية تبدأ يوم 14 من شهر يناير 2024، على أن تنتهي هذه الإجازة يوم 25 من شهر يناير، فضلاً عن وجود بعض الإجازات الرسمية كذلك التي سيتم تطبيقها في العراق وهي عُطلة رأس السنة الميلادية التي توافق 1 من شهر يناير 2024، إضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك هو سيبدأ يوم 9 من شهر أبريل 2024 وستنتهي يوم 11 من شهر يناير 2024.