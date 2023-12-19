موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 هيئة التقاعد العامة تعلن التفاصيل

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، يعد من اهم الموضوعات وهو التعرف على موعد صرف الزيادة في رواتب المتقاعدين في العراق وتعمل الحكومة العراقية على النظر بمصلحة المواطنين ولذلك تبذل أقص جهدها للعمل على توفير الدعم ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تم التصريح من قبل الهيئة العامة للتقاعد في العراق عن ان موعد الصرف للزيادة في يوم الأحد 26 كانون الأول 2023 وسيحصل كل فرد في الاسرة على زيادة تبلغ 100 دينار عراقي تضاف إلى الرواتب، ويتم صرفها من خلال الفروع والمصارف المنتشرة في محافظات العراق ويتم من خلال الاتي الاستعلام عنها.

يتم في البداية الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

القيام بالضغط على زر أقسام التقاعد.

ستظهر جميع الأقسام أمامك مباشرة.

القيام باختيار القسم الخاص بك.

بعدها يتم ادخال الاسم والقسم.

القيام بالضغط على مربع الاستعلام.

ستظهر أمامكم كافة البيانات التي تتعلق بصرف رواتب المتقاعدين.

ما هي اهم شروط الحصول على معاش التقاعد

يوجد بعض من المعايير التي لابد من توافرها حتى يتم الحصول على معاش التقاعد ومنها.

لابد من ان يكون عمره يتعدى 60 عاماً.

يكون قد أمضى 20 عامًا في مكان العمل.

الالتزام بجميع المعايير المصرح عنها من قبل الهيئة الوطنية للمعاشات.

يكون لديك حساب في أي بنك عراقي لاستلام رواتب المتقاعدين العراقيين.

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ما هي اهم الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على راتب التقاعد