“خبر بمليون جنيه لأصحاب المعاشات”.. موعد صرف العلاوات الخمسة لهذة الفئات فقط الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعلن

يحرص رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على مساعدة المواطنين المتقاعدين المتواجدين داخل أرجاء الجمهورية على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم لهذا أصدر سيادته قرار بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لهذا يتساءل عدد كبير من المتقاعدين عن كيفية الاستعلام عن هذه العلاوات وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوات الخمس

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوات الخمس حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مواعيد الصرف والتي جاءت كالتالي:

تم صرف أول دفعة من العلاوات بشهر سبتمبر الماضي

من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر الحالي

سيتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في شهر مارس

سوف يتم صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس في شهر ديسمبر من عام.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومي

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات إمكانية الاستعلام عن العلاوات الخمس الكترونيا من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: