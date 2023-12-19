تردد قناة ssc عرب سات مباراة مانشستر سيتي وأرواوا في كأس العالم للأندية اليوم

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إنطلاق مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقام في المملكة العربية السعودية، حتى أن المباراة سيتم نقلها وإذاعتها على قناة ssc وهي المسؤولة على بث جميع مباريات كأس العالم، نظرًا لحصولها على البث المباشر، إضافة إلى أن عُشاق الساحرة المستديرة ينتظرون هذه المباراة بفارغ الصبر من أجل القيام بمشاهدتها ومعرفة كافة الأحداث التي تدور فيها لحظة بلحظة.

تردد قناة ssc عرب سات

من السهل القيام بإستقبال تردد قناة ssc على الأقمار الصناعية المختلفة وفقًا لما يلي:-

القناة هي ssc.

القمر الصناعي للقناة يكون عرب سات.

بينما تردد القناة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 12380.

معدل استقطاب القناة يكون أفقي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد

تنقل قناة ssc الرياضية مباراة مانشستر سيتي واوراوا ريد اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الثاثمنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، مما يطمح كلا الفريقين في تحقيق الفوز الساحق، خاصة بعد أن حقق كلاً منهما نجاحًا كبيرًا في المباريات الماضية، حتى أن مباراة اليوم تشهد أقوى الأحداث الكروية التي لا يمكن وأن تتكرر إلا في لقاء العملاقة اليوم.