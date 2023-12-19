سجلوا الآن.. تفعيل اليوم موقع منحة الجامعية 2023 progres.mesrs.dz/eminha لطلاب البكالوريا

تم الإعلان بشكل رسمي عن فتح منصة منحة من أجل التسجيل على المنحة الجامعية لطلاب البكالوريا في دولة الجزائر، وهذا ما جعل الطلاب والطالبات يتساءلون عن رابط موقع منحة الجامعية 2023 وكيفية وشروط التسجيل في هذه المنحة، وعبر موقعنا “البديل” نذكر لكم تفاصيل المنحة، فتابعوا معنا.

موقع منحة الجامعية 2023

تم اليوم الإعلان بشكل رسمي عن فتح منصة منحة من أجل التسجيل على المنح الجامعية لطلاب البكالوريا في الجزائر، حيث يمكن للطلاب الآن التسجيل في هذه المنحة من الآن، ومن يتوافر به شروط استحاق المنحة سيتم قبوله بها، ويمكن التسجيل في هذه المنحة متعًا الخطوات التالية:

عليك زيارة موقع منصة منحتى الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. انقر على تسجيل في منحة الجامعة 2023.

اتبع باقي الخطوات وأرفق المستندات، ثم انقر على “تسجيل”.

إن توافرت بك الشروط سيتم تقديمها لك.

شروط تسجيل في منحة الجامعة 2023

حتى يحصل طالب البكالوريا على المنحة الجامعية، ينبغي أن تتوافر به الشروط التالية:

الشرط الأهم هو أن يكون الطالب مسجل بواحدة من مؤسسات التعليم العالي.

لا يكون للطالب تأخير دراسي.

لا يكون الطالب مستفيد قبل ذلك من المنحة.

لا يتجاوز دخل الأب والأم الحد الأدنى المضمون.

ينبغي أن يكون الطالب منتظم في الدراسة.

عليه ألا يجمع بين منحتين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة الجامعة للطلاب 2023