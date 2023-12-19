مش هتدخل الامتحان من غيرها!! رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعداديه عبر moe-register.emis.gov.eg

بالتزامن مع اقتراب موعد اقتراب امتحانات الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تسجيل استمارة دخول امتحان الشهادة الاعدادية إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، حيث تعتبر استثمار الشهادة الاعدادية مهمة لدخول الامتحان خلال شهر يناير القادم وخلال السطور التالية نكشف عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعداديه.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعداديه

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويلزم الحصول على البريد الإلكتروني للطالب من المدرسة لتتمكن من تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية بكل سهولة وذلك عن طريق الخطوات التالية.

يجب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم قم بتسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني للطالب بالحصول عليه من المدرسة.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة للحصول على الاستمارة الالكترونية.

ثم قم بتحميل العنوان ورقم هاتف ولي الأمر.

ثم قم بتحميل الصورة الشخصية.

ثم اضغط على “حفظ البيانات”.

ثم يجب طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها إلى المدرسة.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2023

بعد التعرف على رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الاعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 18 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوع لتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.