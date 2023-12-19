مواعيد امتحانات نهاية السنة بالعراق + تحديد مواعيد امتحانات نصف العام 2023 2024 لكافة المراحل

بحث الكثير من الأشخاص عن مواعيد إمتحانات نهاية السنة بالعراق، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن جميع المواعيد الخاصة بالامتحانات حتى نهاية العام والتي سوف يتم العمل طبقا لتلك المواعيد الخاصة بالامتحانات حتى نهاية العام الدراسي وسوف نوضح مواعيد الإمتحانات من خلال المقال التالي.

مواعيد امتحانات نهاية السنة بالعراق

قام الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن الأمور الخاصة بمواعيد الامتحانات، حيث أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بإعلانها على أن مواعيد العمل سوف تبدأ باختبارات نصف العام الموافق يوم الإتنين الموافق 27 يناير والتي سوف تستمر تلك الامتحانات حتى يوم 9 فبراير وسوف نوضح لكم الجدول الخاص بمواعيد الدراسة من خلال النقاط التالية.

جدول مواعيد دراسة في العراق عام 2424 لجميع الصفوف الدراسية

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن مواعيد الدراسة الخاصة بالعام الجاري وسوف نوضحها لكم من خلال ما يلي.

سوف يبدأ العام الدراسي يوم 30 سبتمبر عام 2023 وسوف تكون نهاية ذلك العام الدراسي يوم 8 يونيو 2024 . تتمثل الفترة الخاصة بالأجازة الشتوية من 24 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 12 يناير2024 . تختص العطلة الربيعية بداية من يوم 19 مارس حتى يوم الخميس الموافق 30 مارس لعام 2024 . تكون أجازة الصيف بداية من يوم الجمعة 9 يونيو 2024 حتى السبت الثاني من سبتمبر .2024

الجدول الخاص بالدراسة للجامعات

بعد التعرف على مواعيد امتحانات نهاية السنة بالعراق سوف نوضح الجدول الخاص بدراسة الجامعات من خلال ما يلي:

سوف يكون الجدول الخاص بالدراسة للجامعات في العراق ما يلي: