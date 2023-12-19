تردد قنوات ssc 1 على القمر الصناعي بدر سات ونايل سات لمتابعة مباريات كأس العالم للاندية
تردد قناة ssc sport
تعتبر القناة من أكثر القنوات مشاهدة والتي تعرض على جميع الأقمار الصناعية وتعمل القناة على نقل مباريات دوري روشن السعودي، وكذلك بطولة كاس العالم للأندية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc sport.
تردد قنوات ssc 1
يهتم الكثير من عشاق كرة القدم بالتعرف على تردد قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تقوم ببث نهائي كاس العالم للاندية 2023، ويتم من خلال التعرف على البيانات الاتية.
تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات
- التردد: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة ssc الرياضية عرب سات
- القمر الصناعي: العرب سات
- التردد: 12418.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: رأسي.
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مباريات قناة ssc sport
تم مشاهدة مباراة امس مباراة الأهلي وفلومينينسي ولم يحالف الحظ للاهلي في نصف نهائي كاس العالم للاندية 2023، ويتم استمرار إذاعة مباريات كأس العالم والتي حصلت على حقوق بث المباريات وتتميز القناة بانها تعرض عدد من البرامج الرياضية من خلال تحليل دقيق ورياضي حيث تعمل على مشاهدة أفضل تحليل للمباريات وتستمر القناة في نقل كافة المباريات الخاصة بكأس العالم.
كيفية تنزيل تردد قنوات SSC
يمكننا أن نشاهد المباريات الهامة على القناة من خلال ترددها ويتم من خلال بعض من الخطوات والتي من بينها الاتي.
- يتم التوجه لإعدادات القناة.
- وبعد ذلك يتم النقر على إدخال التردد يدوي.
- ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة.
- تحديد القمر الصناعي المناسب ثم بعدها يتم إدخال معدل الترميز وباقي المعدلات.
- سيتم استقبال القناة ويمكننا حفظها في القنوات المفضلة.