الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية ومدي تأثير الدعم على المعاش القديم

يكثر البحث عن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لقرب موعد صرف الضمان لهذا الشهر، ولان برنامَج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السُّعُودية يقدم دعمًا ماليًا للأسر السُّعُودية التي تعاني من الفقر أو الحاجة، فهو يعمل على توصيل الدعم لمستحقيه، لذلك يقوم بعمل دراسة لجميع المستفيدين شهريًا، ويمكن للأفراد الاستعلام عن أهليتهم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة الاستعلام برقم الهُوِيَّة في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهُوِيَّة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بالضغط على نظام الضمان الاجتماعي المطور. بعد الخزل انقر على دراسة الأهلية. أدخل رَقَم الهُوِيَّة، ورقم السجل المدني. اضغط على تحقق.

يتم إظهار حالة الأهلية من حيث كونك مستحَق أم لا، كما يمك الدخول على التفاصيل لمعرفة سبب عدم الاستحقاق في حالة ظهور نتيجة الأهلية غير مستحَق.

هل التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يؤثر على استحقاق معاش الضمان السابق؟

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور لا يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي السابق، حيث يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق التقديم على الضمان الاجتماعي المطور دون أن يؤثر ذلك على استحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعي السابق، وذلك لأن الضمان الاجتماعي المطور هو نظام جديد يستند إلى مجموعة من المعايير الجديدة، ولا يعتمد على المعايير القديمة التي كانت تستند إليها الضمان الاجتماعي السابق، ولكن قد يؤدي إلى تغيير قيمة الدعم الذي يستحقه المستفيد