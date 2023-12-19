صرف رواتب المتقاعدين في العراق … هيئة التقاعد العامة تعلن الميعاد الخاص بالصرف

يسهل علينا أن نتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين فقد صرحت الهيئة العامة للتقاعد عن موعد الصرف والذي يصرف في بداية كل شهر فقد ألنت الوزارة عن زيادة بمبلغ 400 دينار عراقي، من خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023

صرحت وزارة المالية العراقية عن أنه سيتم التعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين وذلك بعد الاعلان عن الزيادة الجديدة والتي تقدر بمبلغ 100 ألف دينار عراقي، وسيتم صرفها في يوم 26 كانون الأول الجاري، وستطبق الزيادة في رواتب المتقاعدين في بداية الشهر الحالي أثناء صرف الراتب.

الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر 2023

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن موعد صرف الراتب للمتقاعدين من خلال الاتي.

يتم في البداية الدخول على الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

النقر علي أقسام التقاعد.

تظهر امامك جميع الأقسام الموجودة في الموقع.

اختيار القسم الخاص بك.

ثم يتم كتابة كل من الاسم والقسم الذي ستعمل فيه.

انقر على زر مربع الطلب.

تظهر امامك جميع التفاصيل التي تخص راتب صاحب المعاش.

ما هي اهم شروط الحصول على رواتب التقاعد في العراق 2023

يمكننا أن نحصل على راتب التقاعد من قبل الاشخاص من خلال توافر بعض من المعايير ومنها.