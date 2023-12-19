اقتصاد
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري .. كم سعر 1000 دولار النهاردة ياتري
أخذ الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وذلك بعد ارتفاع أسعار الأخضر الامريكي حيث قد وردت بعض الأخبار بأن الدولار يكون سعره ثابت مقابل الجنيه المصري ولكنه ارتفع كثيرا عالميا وسوف نوضح لكم أسعار العملة الأجنبية اليوم من خلال المقال التالي.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
تكون أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لا يحدث فيها أي تغيير بينما تكون ثابتة وقد ارتفعت قيمة الدولار على المستوى العالمي مما أدى إلى تساؤل الكثير عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء صباح اليوم وسوف نوضح لكم سعره من خلال الأسطر القادمة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:
- يكون سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم حوالي 30 جنيه و85 قرش للشراء، ويكون سعره للبيع حوالي 30.95 جنيه للبيع.
- يكون سعر الدولار في البنك الأهلي حوالي 30 جنيه و75 قرشا للشراء ويكون سعره للبيع حوالي 30 جنيه و85 قرش للبيع.
- كذلك يكون سعر الدولار اليوم في بنك سي آي بي حوالي 30.85 جنيه.
- يكون سعر الدولار في بنك الاسكان والتعمير حوالي 30.85 جنيه للشراء واستقر ثمنه حوالي 30 جنيه و85 قرش للبيع.
سعر الدولار في السوق اليوم
تكون أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم هي ما يلي:
- يكون سعر الدولار اليوم في السوق السوداء حوالي 50 جنيه مصري.
- وصل سعر 5 دولار اليوم في السوق السوداء حوالي 250 جنيه مصري.
- كذلك وصل سعر 200 دولار حوالي 10000 جنيه مصري.
- أيضا يكون سعر 100 دولار حوالي 5000 جنيه مصري.
- يكون سعره 50 دولار حوالي 2500 جنيه مصري.
- لقد تعدى سعر 10 دولار حوالي 500 جنيه مصري.