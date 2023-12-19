مسلسل زينهم الحلقة 24 كاملة بجودة عالية Vidéo Dailymotion

يهتم عدد كبير من محبي الدراما بالتعرف على أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل زينهم والذي يجيد به مشكلة بيع الأعضاء ويتم من خلال مشاهدة حفني ببيع الأعضاء من خلال المشرحة وسنتمكن من مشاهدة بعض من الاحداث الصادمة خلال الحلقات القادمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل زينهم.

مسلسل زينهم الحلقة 24 كاملة

قد شعر حفني بحالة من التوتر أثناء حصوله على كبد من جثة مقتول ودخل عليه الدكتور المختص بالمشرحة وهو زينهم والذي يدف البعض لقتله وفك فرامل السيارة الخاصة به وأن مسلسل زينهم من أهم واشهر المسلسلات التي يتم عرضها حاليا، فقد تم الإشارة لبعض من المواجهات الموجودة في فلسطين وتم الإصرار على تقديم المسلسل لأكلات مصرية والبعد عن الاكلات الأخرى في كافة المطاعم وتم تصوير علم فلسطين والذي رسم من قبل بعض من الأشخاص في الحقيقة وتم رسمه على الصخور بالإسكندرية.

أبطال مسلسل زينهم

يشارك في العمل عدد من الفنانين والذي عملوا على وصول رسالة للمشاهدين ومنهم.

بطولة أحمد داود والذي يجسد أول دور بمفردة.

كريم قاسم.

سلمى أبو ضيف.

عماد رشاد.

محمد أبو داود.

سلوى محمد علي.

عدد من الفنانين الاخرين المشاهير.

تأليف محمد سليمان عبد المالك.

إخراج يحيى إسماعيل.

بالإضافة إلى أن هذه المسلسل من ضمن ما كتب في رواية أصدقائي الموتى شكرا.

تردد قناة أون الناقلة لمسلسل زينهم

يتم عرض المسلسل على القناة والتي يبحث عن ترددها عدد كبير من الأشخاص كما أنه يعرض على منصة شاهد ويتم من خلال الاتي.