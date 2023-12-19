تنزيل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية في كل المحافظات

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، لا يزال البحث مستمر بكثافة حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 التي تشغل بال الالاف المواطنين بكافة المحافظات العراقية، حيث تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لصرف الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ظل حالة الغلاء التي تشهدها اسعار كافة السلع، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية بسهولة، فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام وتنزيل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 من خلال زيارة المواقع الرسمية المخصصة لذلك، فبعدما قامت وزارة العمل بفحص كافة الطلبات المقدمة قامت برفع اسماء المقبولين للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي وكذلك عبر منصة مظلتي، ويمكنك تحميل كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر مظلتي فقط من خلال اتباع ما يلي:

اولا قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

او قم بتسجيل دخول إلى منصة مظلتي.

بعد الدخول إلى الموقع اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023.

ثم ادخل البيانات المطلوبة لاكمال عملية الاستعلام.

ثم حمل ملف الأسماء للمحافظة التي تريدها بصيغة pdf.

الآن قم بفتح الملف وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2023

من المقرر أن يتم الكشف عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 في أخر الشهر الجاري، وللاستفادة من الرعاية الاجتماعية لابد أن يتوافر بك تلك الشروط: