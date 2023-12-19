مبروك يا عم عليك الزيادة الجديدة دي “موعد صرف معاشات يناير 2024” .. وقيمة الزيادة 400 جنية

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات يناير 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات أن يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 هو أول أيام صرف معاشات يناير 2024 وذلك بالزيادة الجديدة المقررة في شهر سبتمبر الماضي ، كما سيتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات خلال شهر يناير المقبل وذلك وفق قانون التأمينات والمعاشات حيث يتم زيادة الحد الادنى للمعاشات كل عام بنسبة 15% وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف معاشات يناير 2024.

موعد صرف معاشات يناير 2024

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والتأمينات عن موعد صرف معاشات يناير 2024 وذلك تزامنًا مع اقتراب بداية شهر يناير 2024 ، وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن صرف معاشات شهر يناير يوم الاثنين الموافق 1 يناير القادم ويتمكن جميع المواطنين الحصول على معاش شهر يناير بالزيادة الجديدة من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

بعد التعرف على موعد صرف معاشات يناير 2024 يبحث الكثير عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير 2024 وذلك وفق قرار الهيئة القومية للمعاشات والتامينات خلال اجتماعها السابق وذلك وفق قانون المعاشات والتأمينات حيث ارتفع الحد الادنى للأجور إلى 1300 جنيهًا ، كما تم زيادة حد الاشتراك التأميني ، وتهتم الدولة بأصحاب المعاشات بصورة كبيرة وذلك في ظل غلاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنين خلال الفترة الاخيرة الماضية.