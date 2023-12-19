“العمل العراقية” تعتمد كشوفات الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية لشهر ديسمبر 2023 عموم محافظات العراق عبر موقع الوزارة

اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشوفات أخر وجبة من الرعاية الاجتماعية خلال الأيام الماضية في مختلف أنحاء محافظات العراق، بما تسمح لجميع المشمولين بالإستعلام عن أسمائهم والعمل على صرف قيمة الدعم المالي التي يتم توافره من قبل الوزارة، حتى أن الوزارة تقوم بمراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل المتقدمين وعمل دراسة ميدانية من أجل التأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم تقديمها.

الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الضغط على زر “برنامج الرعاية الاجتماعية”.

ومن ثم يتم إدخال اسم المستفيد ورقم البطاقة الخاصة به.

الضغط مبارة على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم عرضها في النهاية بكل سهولة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

جاءت أهم شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية من العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-