“دقائق على الإنطلاقه” تشكيل مباراة الهلال والنجم الساحلي الإياب فى دورى ابطال افريقيا 2023

لم يتبق سوى دقائق معدودة على انطلاق مباراة الهلال والنجم الساحلي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، حيث إن هذا اللقاء ينتظره ملايين المشجعين من الفريقين، إضافة إلى أنه سيُعطي فرصة ذهبية من أجل تحقيق كلا الفريقين للنقاط الثلاث، والعمل على تحسين وضعهما في المسابقة الإفريقية المتميزة، فضلاً عن أن إمكانية مشاهدة المباراة على قناة بي ان سبورت الحاصلة على البث المباشر لإذاعة المباراة.

موعد انطلاق مباراة الهلال والنجم الساحلي

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وبتوقيت مصر ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، هذا مع العلم أنه تم اعتماد التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تشكل الهلال أمام النجم الساحلي

حارس المرمي هو فوفانا.

بينما خط دفاع الهلال يكون “إيبويلا، الطيب، عثمان ضيوف، دياو”.

في حين أن خط الوسط فهو “موزامل، ولي الدين، أبو عاقلة، عبده ندياي”.

الهجوم ويكون “عبد الرحمن، صلاح الدين عادل”.

تشكيل النجم الساحلي ضد الهلال

وجاء التشكيل المتوقع للنجم الساحلي ضد الهلال، وفقًا لما يلي:-