مبروك لكل اهالي الجيزة “منافذ بيع السكر بسعر 27 جنية للكيلو والشراء بكمية” .. أستنثاء لمحدودي الدخل الحصول على كرتونة سلع غذائية بـ 60 جنية

يعاني الكثير من المواطنين في هذا الوقت الحالي من نقص شديد في منتج السكر، ويوجد احتكار شديد من التجار تجاه المواطنين ولذلك فقد أعلنت الوزارة عن منافذ خاصة بمبادرة “تحيا مصر” يمكن من خلالها صرف السكر بسعر 27 جنية فقط للكيلو، مع العلم بأنه يمكن للمواطنين اشراء بكميات وهذا يرجع إلى المشتري نفسه، ومن أجل معرفة تلك التفاصيل يمكنك التعرف على منافذ بيع السكر في مصر وبالأخص في محافظة الجيزة عن طريق النقاط التي بداخل المقال.

منافذ بيع السكر

بكل سهولة الآن يمكنك أن تقوم بالحصول على منتج السكر بالكمية التي تريدها عن طريق توفير مبادرة “تحيا مصر” تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى ذلك فقد يمكنك أن تقوم بالتعرف على المنافذ وفقًا للعناوين المرفقة في الآتي:

جميع فروع أوكازيون في جميع المحافظات المصرية، يمكنك عن طريقها الحصول على السكر بسعر 27 جنية للكيلو.

بالإضافة إلى محلات السلع الغذائية مثل ” شركة ابناء سوهاج للمواد الغذائية” تحت إشراف رجل الأعمال الحاج حسين صبر العنوان :- شارع الصفا والمروة التعاون فيصل – الجيزة.

توفر شركة أبناء سوهاج لمحدودي الدخل الحصول على كرتونة سلع غذائية تحتوي على 2 كيس من السكر بحجم 1 كيلو صافي، بالإضافة إلى 3 كيس مكرونة ونوع أخر من السلع التي يريدها المواطن وهذه الكرتونة تم تسعيرها بقيمة 70 جنية فقط للمواطن، وذلك من أجل الحصول على الكثير من السلع التي يريدها المواطنين بشكل مستمر.

سعر السكر في الأسواق الرسمية 2023

يختلف أسعار السكر في مصر على حسب الاماكن فهي تبدأ من 40 جنية حتى 55 جنية للكيلو الواحد، ولكن أوضحت وزارة التموين بأن جشع التجار لا يمكن أن يستمر وأعلنت بأنه سوف يتم وضع السكر في الكثير من المنافذ بسعر 27 جنية فقط للكيلو الواحد.