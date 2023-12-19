أعرف حالًا “جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية 2023-2024” .. جميع المحافظات

جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية قبيل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، مع اقتراب موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي،

جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية

يسرّني أن أعلن لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور جداول الامتحانات في عدة محافظات مصر:

محافظة جنوب سيناء:

الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية.

الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الخميس 25 يناير: العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

محافظة الغربية:

الأربعاء 17 يناير: اللغة العربية والإملاء.

الخميس 18 يناير: الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

الأحد 21 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الاثنين 22 يناير: الهندسة، التربية الفنية.

الثلاثاء 23 يناير: اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 24 يناير: العلوم.

محافظة البحر الأحمر:

الخميس 18 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 20 يناير: الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

الأحد 21 يناير: الهندسة.

الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء والكمبيوتر.

الثلاثاء 23 يناير: اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 24 يناير: العلوم.

محافظة الدقهلية:

الخميس 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 21 يناير: الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية، الحاسب الآلي.

الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية.

الخميس 25 يناير: العلوم.

محافظة كفر الشيخ: