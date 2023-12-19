لجميع المحافظات “جدول امتحانات الصفوف الثانوية بالترم الأول” شعبة أدبي وعلمي علوم

جدول امتحانات الصفوف الثانوية بالترم الأول يستعد الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية لاستقبال امتحانات نصف العام الدراسي لعام 2024، يهدف هذا الإعلان إلى توفير الإرشادات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور لضمان استعدادهم الجيد للامتحانات وضمان سير العملية التعليمية بفعالية.

جدول امتحانات الصفوف الثانوية بالترم الأول

تقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة الشرقية، وفقًا للإعلان الصادر عن مديرية التربية والتعليم، وسيكون موعد انطلاق امتحانات التيرم الأول يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، حسب الجدول الزمني المحدد.

جدول امتحانات الصفوف الثانوية للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة الشرقية كما أعلنته مديرية التربية والتعليم:

للصف الأول الثانوي:

تاريخ بداية الامتحانات: السبت 13 يناير 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات: الأربعاء 24 يناير 2024.

مدة الامتحانات: عشرة أيام.

للصف الثاني الثانوي:

تاريخ بداية الامتحانات: السبت 13 يناير 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات: الإثنين 22 يناير 2024.

مدة الامتحانات: ثمانية أيام.

للصفوف الصناعية (فني):

تاريخ بداية الامتحانات: الثلاثاء 9 يناير 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات: الأربعاء 17 يناير 2024.

مدة الامتحانات: ثمانية أيام.

للصفوف التجارية (فني):

تاريخ بداية الامتحانات: الثلاثاء 9 يناير 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات: الأربعاء 17 يناير 2024.

مدة الامتحانات: ثمانية أيام.

للصفوف الزراعية (فني):

تاريخ بداية الامتحانات: الثلاثاء 9 يناير 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات: الأربعاء 17 يناير 2024.

مدة الامتحانات: ثمانية أيام.

للصف الثاني فندقي (فني):

تاريخ بداية الامتحانات: الثلاثاء 9 يناير 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات: الأربعاء 17 يناير 2024.

مدة الامتحانات: ثمانية أيام.

للصف الأول فندقي (فني):

تاريخ بداية الامتحانات: الثلاثاء 9 يناير 2024.

تاريخ نهاية الامتحانات: الخميس 18 يناير 2024.

مدة الامتحانات: تسعة أيام.

لمدرسة الصم وضعاف السمع: