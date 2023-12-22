جدول رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة.. مواعيد صرف رواتب الموظفين بالعراق

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن رفع أجور الموظفين وخاصة الحد الأدنى من أجورهم بأمر ديواني، أدى هذا الإعلان إلي انشغال بال كثير من الأفراد بالتعرف علي جدول رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة، خاصة مع انتظار الموافقة علي السلم الجديد الخاص بالعاملين والموظفين، لذا تابع معي لنوضح لكم كافة التفاصيل.

جدول رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة

كان قد سبق وأن وافق الوزير بالعراق على رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين، بحيث يصل المبلغ إلي أربعمائة وخمسين ألف دينار عراقي، كما سبق وتم تشكيل لجنة مالية من أجل تحديد سلم الرواتب للموظفين للتعرف على آخر المستجدات فيما يخص سلم الرواتب، وقد صوت مجلس النواب بالموافقة على هذا القرار لمدة الثلاث سنوات المقبلة، وفي انتظار الموافقة علي السلم وطرحه من قبل الحكومة العراقية، بل ويحق للحكومة التعديل علي أي بند بالسلم.

جدول رواتب الموظفين

لم يتم إصدار أي جداول خاصة برواتب العاملين بعد الزيادة الجديدة حتى الآن بشكل رسمي، وذلك وفقا لانتظار قرار الموافقة علي السلم الجديد وبدء العمل على تنفيذه، كما مقررا أن يصل الحد الأدنى للرواتب أربعمائة وخمسين ألف دينار عراقي.

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالعراق

يتم صرف رواتب العاملين في العراق كل شهر من قبل وزارة المالية العراقية، حيث يتم صرف هذه الرواتب في الغالب في اليوم الرابع والعشرين من نهاية الشهر الميلادي، وإلي اليوم السابع والعشرين للشهر، ولذلك فمن المتوقع أن يتم صرف رواتب العمال في شهر ديسمبر بعد اسبوع إلي عشرة أيام من الآن في جميع الهيئات الحكومية.