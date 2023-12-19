التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وأهم أهداف البرنامج التي يسعى لتحقيقها

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول لدى البرنامَج الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئة الفقراء التي تستحق زكاة الأموال، يشمل البرنامَج على العديد من صور الخِدْمَات لهذه الفئة، والتي منها الدعم المالي الذي يقدم كل شهر، والتأهيل لسوق العمل للذين يبحثون عن عمل، كما يساعد الفئة المستهدفة لتوفير فرص العمل المناسبة، لذلك برنامَج دعم الضمان الاجتماعي المطور يشارك بصورة مباشرة في تحمل أعباء الأسر الفقيرة، ومن خلال تقريرنا نوضح طريقة التسجيل في البرنامَج.

طريقة التسجيل في برنامَج الضمان المطور

يمكنك التسجيل في برنامَج الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة من دعم البرنامَج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور. اضغط على إنشاء حساب جديد. قم بإدخال البيانات المطلوبة، وهي:رَقَم الهُوِيَّة، ورقم الجوال وغيرها. بعد ذلك اضغط استمرار. يصلك على هاتفك رمز التحقق، أدخله واضغط تأكيد. الآن يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة الضمان المطور والتسجيل في لدعم. بعد الدخول إلى المنصة ادخل البيانات المطلوبة ومنها: بيانات الدخل، وبيانات الأسرة، وبيانات الحساب البنكي.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة. والخطوة الأخيرة اضغط على تقديم الطلب.

بعد ذلك يصلك إشعار برقم الطلب، يمكنك الاحتفاظ به للاستعلام عنه بعد ذلك.

ما هي أهداف برنامَج الضمان الاجتماعي المطور

يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تحقيق عدة أهداف، والتي منها: