وزارة التموين تفجر مفاجأة” اماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها .. هل أزمة السكر انتهت؟

الكثير من المواطنين يبحث عن أماكن بيع السكر بسعر أقل خاصة بعد تخطى سعر الكيلو خمسين جنيهًا وهو ارتفاع غير مبرر، وحاولت الحكومة القيام بالعديد من عمليات توفير حلول لتلك الأزمة الصعبة، حيث يتم طرح السكر بسعر 27 جنيهًا، وفي خلال فترة قصيرة ستنتهي أزمة السكر، ويتم توافر العديد من أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها،

كما يتم بيع السكر في مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية التي طرحتها وزارة التموين في جميع المحافظات، و نحن سنقوم بتوضيح و كشف هذه الأماكن كما سنعرض كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من ضمنهم مخزون السكر في البلاد ، لذا تابع معى عزيزي القارئ لمعرفة الأخبار المهمة والتي تجول في بلدك.

اماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها في محافظة الإسماعيلية

تتوافر أماكن بيع السكر بـ 27 جنيها في العديد من الأماكن فتتواجد في الأماكن التالية:

منفذ عماد المعداوى في عزبة الصحة. منفذ أحمد سلامة في شارع الجيش في مركز القنطرة غرب . منفذ شنودة فاروق في شارع السويس.

اماكن بيع السكر ب 27 جنيها فى القاهرة والجيزة

مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب. مجمع البستان 21 باب اللوق. مجمع حسن صبري 13 شارع حسن صبري بالزمالك.

مجمع الفلكى 14 شارع الفلكي القاهرة. مجمع شارع الدقي بالجيزة. مجمع الأورمان بشارع حديقة الأرومان بالجيزة.

اماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها بمحافظة الدقهلية

مدينة ميت غمر وقرى المدينة ومنها ميت محسن،ميت الفرماوى،ميت أبو خالد،هلا ميت يعيش،كرم نور،سنتماى. المعرض الدائم بمدينة السنبلاوين. المعرض الرئيسى فى نبروه بجوار كوبرى العمده.

اماكن بيع السكر بسعر 27 فى الاسكندرية

خورشيد بحي المنتزه أول. قرى المعمورة بحي المنتزة ثان. قرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم. بشاير الخير بحي غرب. قرى النهضة بالعامرية اول. قرى مركز ومدينة برج العرب.

مخزون السكر

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك كميات من السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 ألف طن للسكر الأبيض من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة ليتم توفيره للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو، وسوف يتم توزيعها على جميع منافذ المحافظات للتسهيل على كل مواطن لشراء هذه السلعة الأساسية بسعر مخفض.