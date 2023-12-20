التهاب الجيوب الأنفية أسبابها وعلاجها في فصل الشتاء

تكثر الاصابة بنزلات البرد والاصابة بالانفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية خاصة في فصل الشتاء والكثير من الامراض الأخرى منها التهاب الجيوب الأنفية الذي يضايق عدد كبير من المواطنين بسبب تراكم الإفرازات داخل الأنف، كما تسبب نزلات البرد والحساسية الموسمية التهابات شديدة في الجيوب الأنفية التي تحدث في حالة امتلاء الجيوب الأنفية، وأحياناً أخرى تنمو البكتيريا في هذا المخاط مما يؤدي إلى حدوث التهاب جيوب أنفية.

هل الجيوب الانفيه معدية

تعتبر عدوى الجيوب الأنفية ليست معدية ولكن يمكنك نقل البرد الذي تسبب في عدوى جيوب الأنفية للأشخاص الاخرين

علاج الجيوب الأنفية الناتج عن العدوى

يمكنك الحد من مشكلة ضغط الجيوب الانفية الناتجة عن العدوى عن طريق إستعمال محلول ملحي منتظم للأنف حتى تتخلص من المخاط الموجود في الأنف بشكل صحي وسليم فهذه الطريقة تساعد على تنظيف الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان والضغط.

كما يمكنك استعمال قطعة قماش رطبة ودافئة على الجيوب الأنفية أكثر من مرة في اليوم فهذا يساعد على فتح الممرات الأنفية ويخفف الألم ويقلل الضغط.

كيفية وقف انتشار أمراض الصدر

عليك الابتعاد عن مصدر البكتيريا والفيروسات وتجنب أشخاص الآخرين من خلال اتباع الخطوات: