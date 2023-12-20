«سيارة المعاقين 2023».. شروط سيارة للمعاقين من وزارة التضامن+ المستندات المطلوبة للتقديم على سيارة المعاقين بكارت الخدمات المتكاملة

شروط سيارة للمعاقين من وزارة التضامن التي أوضحتها والتي يجب توافرها بالأشخاص المعاقين المصريين الراغبين في الحصول على سيارة مخصصة لهم وذلك ضمن التسهيلات المتعددة، حيث أن السيارة سوف تكون مجهزة طبيًا، وقد أكدت الوزارة أنها تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحرص دومًا على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لهم في جميع المجالات حتى تخفف عنهم الأعباء التي يمرون بها، وفيما يلي سوف نتعرف على هذه الشروط التي أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على سيارة للمعاقين.

شروط سيارة للمعاقين من وزارة التضامن

شروط سيارة للمعاقين من وزارة التضامن، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي من الضروري توافرها في الأشخاص المعاقين حتى يتمكنوا من الحصول على السيارة الطبية دون دفع جمارك نهائي، أي سيارة خالصة جمارك بنسبة 100%، وهذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون الشخص المعاق أكثر من 18 عام.

ألا يقوم الشخص بعرض السيارة للبيع إلا بعد 60 شهر من الحصول عليها.

ضرورة تقديم الشخص لتقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بعد إجراء دراسة بحث ميداني للتحقق من وضعه المادي وأنه ليس قادر على تحمل نفقات السيارة.

يجب أن يكون الشخص متمتع بالجنسية المصرية.

يجب إجراء الكشف الطبي على المتقدم وهذا الكشف الطبي خاص بوزارة الصحة والسكان لمعرفة مدى نسبة الإعاقة ومدى قدرة المتقدم على قيادة السيارة.

يجب تقديم طلب للحصول على السيارة من الشخص المعاق باسمه، وبعدها سوف يتم تسجيل السيارة أيضا باسمه بالسجلات.

سوف يصدر المجلس الأعلى تقرير يوضح به نوع الإعاقة ومدى نسبتها مع وصف شكل السيارة التي تناسب الشخص المعاق.

يجب اختيار سيارة بمحرك 1600 سي سي.

ضرورة الحصول على السيارة التي تناسب كافة الاحتياجات الخاصة للمعاق وذلك طبقا لنوع الإعاقة التي يعاني منها وبعدها يجب حصول المتقدم على السيارة مع تقديم موافقة من القومسيون الطبي.

المستندات المطلوبة للتقديم على سيارة المعاقين بكارت الخدمات المتكاملة

بمنتهى السهولة يمكن للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة التقديم للحصول على سيارة مجهزة طبيا بكارت الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال تقديم المستندات الآتية: