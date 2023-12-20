من النهاردة هذه العشبة المعجزة بفوائدها الجهنمية هتخليكى صبية حتى لو كان عمرك فوق ال 70 سنة

انتشرت صالونات التجميل في كل مكان بسبب خبرتها وقدرتها على تجميل الفتاة من جميع ما تريد وهناك من يقوم بتقشير الجلد الميت من الرجلين واليدين وعمل بروتينات للشعر تجعلها مثل شعر اليابانيين طول السنة وعمل جلسات على الوجة حتى تحصل على وجه صافي وجميل وذاته بياض فاتح، ولكن كل هذا يتطلب وقت و أموال كثيرة جداً ولا تستطيع علاج كل ذلك في يوم وليله، إليكم وصفة بذور الكتان لعلاج جميع مشاكل البشره بدون تعب.

معجزة ربانية لشد البشره من بذور الكتان

تخلصك وصفة بذور الكتان من مشاكل عديدة تعاني منها جميع الفتيات خاصة مشكلة اسمرار البشرة لها تأثير فعال على تفتيح البشرة بشكل هائل و تعالج آثار الحبوب وعلامات الشيخوخة التي تعتبر مشكله مزعجة لفئه كبيره من الشباب ما عليك سوى الالتزام بالمكونات والخطوات التالية

المكونات

ملعقة واحدة من بذور الكتان

مقدار ملعقة كبيرة الحجم من جيل الصبار الطبيعي.

ملعقة من زيت جوز الهند أو أي زيت آخر طبيعي.

كبسولة فيتامين E

كوب من الماء .

ورقة اللورا واحدة

خطوات الوصفة