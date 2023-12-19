هسَا استعلم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية Spa gov iq الوجبة الأخيرة بحث مظلتي جميع المحافظات بالملف pdf

قام الكثير من الأشخاص بالبحث عن اسماء المشمولين للحصول على الدعم بالرعاية الاجتماعية والتي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن مستفادين الواجبة السادسة حيث قامت بالإعلان عنهم على منصات مظلات حيث يقدم ذلك الدعم لمن لديهم مشاكل مادية واقتصادية ولا يستطيعوا شراء حاجتهم اليومية فعملت على توفير لهم ما يحتاجون إليه، حيث قامت الحكومة العراقية بمساعدة الكثير من الفئات وسوف نوضح لكم الأسماء الخاصة به من خلال هذا المقال.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

يمكن التعرف على اسماء المشمولين للحصول على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

أولا نقوم بالضغط على موقع مظلتي. ثم بعد ذلك أن نقوم بكتابة جميع البيانات بشكل دقيق وصحيح مثل رقم الهوية والاسم. ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على اختيار الوجبة والدفعة بعد ذلك نضغط على تحميل الكشوفات. ثم بعد ذلك ننتظر تحميل الملفات ثم نقوم بفتحة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

توجد بعض الشروط المهمة الخاصة بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ولكن من خلالها يتم اختيار اسم المتقدم داخل اسماء الرعاية الاجتماعية وسوف نوضح تلك الشروط من خلال الأسطر القادمة:

أولا يجب أن يكون الشخص عراقي الجنسية.

يجب أن يكون الشخص لا يغادر العراق.

يجب أن لا يكون لديه اي عقار باسمه.

كذلك يكون عمره لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

عليه أن يقوم بإدخال جميع الأوراق التي تدل على حاجته في الحصول على الدعم.

مزايا الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

عندما نقوم بالحصول على دعم الرعاية الاجتماعي من قبل وزارة الشئون الاجتماعية اسماء المشمولين ينتج عن ذلك الكثير من المميزات وهي:

لمعرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة والدفعة الأخيرة بالرجاء الضغط هنا.