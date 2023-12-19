نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 pdf| بالاسماء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تعلن النتائج الأولية عموم المحافظات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم الثلاثاء النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، حيث شملت جميع المحافظات، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 41% وحصل عليها 17 مليون ناخب، وبلغ عدد المتوجهين لصناديق الاقتراع 6,599,668 ناخباً، وكانت نسبة تصويت القوات الأمنية والنازحين 67%، وتنفيذ الاستحقاق الدستوري حُقق بنجاح في مختلف المناطق العراقية، بما في ذلك بغداد والأنبار وديالى والبصرة وكربلاء وبابل والديوانية وواسط والنجف وذي قار وميسان والمثنى.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 العراق

ومن خلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد، أن النتائج المعلنة تمثل 94.4% من نتائج الانتخابات مجالس المحافظات بالعراق، وأضاف أن المفوضية قامت بالوفاء بوعدها في تنفيذ الاستحقاق الدستوري من خلال إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

النتائج الأولية للانتخابات المحلية مجالس المحافظات 2023

بغداد.. حصل تحالف تقدم على المرتبة الأولى ، وتحالف تبني على المرتبة الثانية، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على المرتبة الثالثة.

محافظة واسط… حصلت قائمة واسط أجمل على إجمالي عدد أصوات 93837 صوتاً وهي أعلى نسبة للتصويت.

محافظة القادسية… حصل تحالف نبني على عدد أصوات 54488 صوتاً “المرتبة الأولى”، بينما حصل ائتلاف دولة القانون عل المرتبة الثانية.

محافظة النجف… تربع تحالف نبني على المرتبة الأولى برصيد من الأصوات 42099 صوتاً.

محافظة الأنبار… كما نال المرتبة الأولى تحالف تقدم بعدد أصوات 154733 صوتا.

كركوك…. تربع على المرتبة الأولى برصيد من الأصوات بلغ 139373 صوتاً تحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا).

محافظة ديالى حصد تحالف (ديالتنا الوطني) عدد من الأصوات بلغ 97185 صوتا.

كربلاء، حصل على المرتبة الأولى بـ 99166 صوتاً.

بابل….وحصل على المرتبة الأولى، بـ 79611 صوتاً تحالف نبني.

وفي البصرة… حصل على المرتبة الأولى بـ 266999 صوتاً تحالف نبني.

ذي قار …..حصل على المرتبة الأولى بـ 73238 صوتاً تحالف (نبني)

محافظة ميسان وبإجمالي عدد 51101 صوتاً حصل تحالف نبني على المرتبة الاولى.

وفي محافظة المثنى حصل ائتلاف دولة القانون على المرتبة الأولى بـ46750 صوتاً.

محافظة صلاح الدين، حصل على المرتبة الأولى بـ122305 أصوات حزب ائتلاف الجماهير الوطنية.

في محافظة نينوى …حصل نينوى لأهلها على المرتبة الأولى بـ141749 صوتاً، فيما جاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بالمرتبة الثانية بـ127938 صوتاً.

pdf أسماء الفائزين في نتائج انتخابات مجالس المحافظات العراق 2023