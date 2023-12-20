“اشتري شقة” كراسة شروط الإسكان المتميز+ شروط التقديم على وحدات الإسكان المتميز

كراسة شروط الإسكان المتميز التي بدأت وزارة الإسكان في طرحها اليوم الطرح الجديد لشقق الاسكان فى العبور الجديدة وكذلك أسيوط الجديدة، فهناك ما يقرب من 1180 وحدة سكنية مميزة وكاملة التشطيب متواجدة بمدينة العبور، وكذلك أسيوط الجديدة بمساحات مختلفة تبدأ من 63 وحتى 93 متر، وفيما يلي سوف نتعرف على باقي التفاصيل.

كراسة شروط الإسكان المتميز

كراسة شروط الإسكان المتميز، أعلنت وزارة الإسكان عن كراسة الشروط الخاصة بالإسكان المتميز، والوحدات المطروحة سوف تكون بأسبقية الحجز من خلال الدخول إلى موقع بنك التعمير والاسكان حيث أتاح الموقع كراسة الشروط الخاصة بالطرح وطريقة الحجز والمواقع بالتحديد المتواجدة بها الوحدات ومساحاتها وأسعار كل وحدة، وكذلك نظام السداد من خلال الموقع الالكتروني الخاص ببنك الاسكان والتعمير، وسوف تكون هناك وحدات بمدينة العبور الجديدة وهي بمساحات 89 متر وكذلك 92 متر مربع والسعر 7245 جنيه للمتر الواحد والمقدم 60 ألف جنيه، أما سعر المتر للوحدات بمدينة أسيوط الجديدة وصل إلى 6520 جنيه وسعر الوحدة الكلي 411 جنيه وذلك بمقدم 50 الف جنيه.

شروط التقديم على وحدات الإسكان المتميز

أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي عدة شروط يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان المتميز، وهي كالتالي: