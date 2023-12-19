نتائج الانتخابات الأولية للمجالس المحلية في العراق 2023
نتائج الانتخابات للمجالس المحلية
أجريت انتخابات المجالس المحلية في العراق يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 6 ملايين ناخب من أصل 23 مليونًا مجموع أصوات الناخبين في دولة العراق وهذا يدل على أن مؤشر نسبة انتخاب الناخبين تصل إلى 40% تقريبًا، وكما جاء في المؤشرات الأولية للانتخابات أن تحالف تقدم هو الذي حصل على مقاعد أكثر في المحافظات يليه تحالف نبني، ومن خلال تقريرنا نذكر لكم نتائج المشرات الأولية لانتخابات المجالس المحلة في العراق.
مؤشرات النتائج الأولية للمجالس المحلية في العراق 2023
أعلنت المفوضية العليا النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في العراق، والتي جاء بيانها كالتالي:
|المحافظة
|التحالف أو القائمة
|الأصوات
|بغداد
|تقدم
|1,235,713
|واسط
|واسط أجمل
|93,837
|القادسية
|نبني
|54,488
|النجف
|نبني
|42,099
|الأنبار
|تقدم
|154,733
|كركوك
|كركوك قوتنا وإرادتنا
|139,373
|ديالى
|ديالتنا الوطني
|97,185
|كربلاء
|إبداع كربلاء
|99,166
|بابل
|نبني
|79,611
|البصرة
|تصميم
|266,999
|ذي قار
|نبني
|73,238
|ميسان
|نبني
|51,101
|المثنى
|دولة القانون
|46,750
|صلاح الدين
|ائتلاف الجماهير الوطنية
|122,305
|نينوى
|نينوى لأهلها
|141,749
وحسب النتائج الأولية نلاحظ استمرار هيمنة تحالف تقدم وتحالف نبني، وهو ما يؤكد استمرار هيمنته على المشهد السياسي العراقي، كما حافظ تحالف نبني على قوته أيضا، فيمَا تراجع ائتلاف دولة القانون.
شكاوى انتخابات المجالس العراقية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها تلقت 69 شكوى من انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، وقسمت المفوضية الشكاوى إلى التالي:
- الشكاوى الصفراء: وهي الشكاوى التي لا تؤثر على نتائج الانتخابات، ويتم ردها إما لكونها من دون دليل أو مخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية.
- الشكاوى الخضراء: وهي الشكاوى التي تكون بسبب أمور مرتكبة إما من موظف الاقتراع أو من وكيل الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية.
بلغ عدد الشكاوى الصفراء 43 شكوى، وعدد الشكاوى الخضراء 20 شكوى، كما أفادت أن الشكاوى لا تؤثر بوجه عام على الانتخابات.