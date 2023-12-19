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نتائج الانتخابات الأولية للمجالس المحلية في العراق 2023

نتائج الانتخابات للمجالس المحلية

Ragabgomaaمنذ 36 دقيقة
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نتائج الانتخابات للمجالس المحلية
نتائج الانتخابات للمجالس المحلية

أجريت انتخابات المجالس المحلية في العراق يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 6 ملايين ناخب من أصل 23 مليونًا  مجموع أصوات الناخبين في دولة العراق وهذا يدل على أن مؤشر نسبة انتخاب الناخبين تصل إلى 40% تقريبًا، وكما جاء في المؤشرات الأولية للانتخابات أن تحالف تقدم هو الذي حصل على مقاعد أكثر في المحافظات يليه تحالف نبني، ومن خلال تقريرنا نذكر لكم نتائج المشرات الأولية لانتخابات المجالس المحلة في العراق.

مؤشرات النتائج الأولية للمجالس المحلية في العراق 2023

أعلنت المفوضية العليا النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في العراق، والتي جاء بيانها كالتالي:

المحافظةالتحالف أو القائمةالأصوات
بغدادتقدم1,235,713
واسطواسط أجمل93,837
القادسيةنبني54,488
النجفنبني42,099
الأنبارتقدم154,733
كركوككركوك قوتنا وإرادتنا139,373
ديالىديالتنا الوطني97,185
كربلاءإبداع كربلاء99,166
بابلنبني79,611
البصرةتصميم266,999
ذي قارنبني73,238
ميساننبني51,101
المثنىدولة القانون46,750
صلاح الدينائتلاف الجماهير الوطنية122,305
نينوىنينوى لأهلها141,749

وحسب النتائج الأولية نلاحظ استمرار هيمنة تحالف تقدم وتحالف نبني، وهو ما يؤكد استمرار هيمنته على المشهد السياسي العراقي، كما حافظ تحالف نبني على قوته أيضا، فيمَا تراجع ائتلاف دولة القانون.

شكاوى انتخابات المجالس العراقية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أنها تلقت 69 شكوى من انتخابات مجالس المحافظات التي جرت يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، وقسمت المفوضية الشكاوى إلى التالي:

  • الشكاوى الصفراء: وهي الشكاوى التي لا تؤثر على نتائج الانتخابات، ويتم ردها إما لكونها من دون دليل أو مخالفة للشروط الشكلية أو الموضوعية.
  • الشكاوى الخضراء: وهي الشكاوى التي تكون بسبب أمور مرتكبة إما من موظف الاقتراع أو من وكيل الكيان السياسي أو الأجهزة الأمنية.

بلغ عدد الشكاوى الصفراء 43 شكوى، وعدد الشكاوى الخضراء 20 شكوى، كما أفادت أن الشكاوى لا تؤثر بوجه عام على الانتخابات.

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Ragabgomaaمنذ 36 دقيقة
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