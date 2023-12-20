عيار 21 بالصاغة الآن.. سعر الذهب النهاردة+ سعر جنيه الذهب اليوم

سعر الذهب النهاردة، حيث يتساءل الكثيرين من الأشخاص عن سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 فالجميع يرغب في شراء الذهب لحفظ مدخراته وأمواله بعد التضخم والارتفاع الملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري من خلال شراء الذهب فهو وعاء ادخاري ممتاز لحفظ قيمة العملة، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب النهاردة

سعر الذهب النهاردة، بعض البحث وذكر أكبر الصاغة لشعبة الذهب سعر الذهب النهاردة أدركنا أن السعر يختلف يوميًا، ولكنه قد سجل سعر الذهب اليوم استقرار ملحوظ بمنتصف التعاملات داخل محلات الصاغة والمجوهرات بمصر وذلك لليوم الثاني على التوالي، ومع بداية تعاملات السبت الماضي انخفضت أسعار الذهب بمصر بحوالي 10 جنيهات وذلك بكافة الأعيرة، وقد وصل سعر الذهب اليوم 18 ديسمبر 2023 إلى السعر الآتي:

جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم 3291 جنيها.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر 2880 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى سعر 2468 جنيها.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 1920 جنيها.

سعر جنيه الذهب اليوم

تساءل الكثير من الأشخاص كم سعر الجنيه الذهب اليوم، حيث أن السعر يختلف في البيع عنه في حالة الشراء، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات وهو عيار 21 وسعره في حالة الشراء اليوم الاثنين سجل 22960 جنيها، أما سعر الجنيه الذهب اليوم في حالة البيع سجل سعر 23040 جنيها، وهذا السعر صافي بدون إضافة سعر المصنعية أو سعر الدمغة والضريبة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم بالدولار بحوالي 5 دولارات، فوصل سعر الأوقية إلى سعر 2025 دولار وذلك بأول جلسات التداول مع بداية الأسبوع الحالي.