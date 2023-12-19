صرف 100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين لكل شخص ينطبق عليه بعض الشروط .. وزارة التموين تفرح الملايين

هل تخيلت يوما إتاحة صرف 100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين؟ إن هذا الأمر كان شبه مستحيلا في الماضي ولكن مع التطور الحديث وسعى الحكومة الدائم في توفير كل ما يحتاج له المواطنون قدر استطاعتهم، فإننا وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن إمكانية حصول من هم خارج قائمة التموين على عدد لا بأس به من العيش التمويني بكل سهولة، لكن لا بد من أن يكون معهم كارت الخبز.

صرف 100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين

من خلال التعرف على كيفية التعامل مع كارت الخبز سوف تتمكن عزيزي المواطن من صرف 100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين ببساطة، حيث إن هذه المبادرة تعد مبادرة بناءة تهدف لتوفير خبز بلدي بأسعار يحددها المواطن حسب رغبته حينما يقوم بشحن الكارت.

لا سيما أن فكرة هذه المبادرة أن يحصل كل من هم خارج منظومة التموين على كم الخبز المراد الحصول عليه دون دفع أموال كثيرة، وفي الوقت ذاته يحصل المواطن على الخبز مقابل المبلغ المشحون به الكارت كالتالي

إذا تم شحن الكارت بمبلغ 25 جنيها، سوف يحصل المواطن على 25 رغيفا.

أما إذا تم شحن الكارت بـ 50 جنيها، فإن عدد الأرغفة ستصل إلى 62 رغيفا.

كما يحصل المواطن على 125 رغيفا، في حال قام بشحن الكارت بمبلغ قدره 100 جنيه.

كيفية الحصول على كارت الخبز

على الرغم من بدء تداول كارت الخبز بين المواطنين سيكون خلال شهر فبراير القادم لعام 2024 إلا أن الحديث عن كارت الخبز فاق كل التوقعات، حيث حصلت الفكرة على انتشار واسع بمجرد الإعلان عنها لذلك وجدنا أن الكثير من الأشخاص يتساءلون حول كيفية الحصول على كارت الخبز، حتى يتمكنوا من صرف 100 رغيف عيش بدون بطاقة تموين والتي جاءت على هذا النحو التالي