نتائج الاوليه للانتخابات 2023 العراق…اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات 2023 hnec.ly…مع إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق لعام 2023، يمكننا القول بأن نسبة المشاركة كانت جيدة جداً وتعد أفضل من السنوات الماضية، فقد بلغت نسبة المواطنين المشاركين في الانتخابات حوالي 38%، وتضمنت التصويتات العديد من المحافظات العراقية.

سنقوم في هذا المقال بعرض اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات 2023 حسب المصدر الرسمي hnec.ly، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على النتائج الأولية.

انتخابات مجالس المحافظات 2023 hnec.ly

أفصحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، مساء هذا اليوم الثلاثاء ، عن النتائج الأولية للانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات التي أُجريت في 15 محافظة عراقية ، باستثناء إقليم كردستان ، وبنسبة مشاركة بلغت 41%.

نتائج الاوليه للانتخابات 2023 العراق

وأظهرت النتائج الأولية، التي تمثل أكثر من 94% من النتائج الكلية، تقدم القوائم الشيعية الكبرى في قوى التنسيق الشيعية السياسية المهمينة في العراق، على مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات في المناطق الوسطى والجنوبية للعراق، للسنوات الأربع المقبلة.

اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات 2023 hnec.ly

ووفقاً لما جاء في إحصائيات نتائج الانتخابات في العراق اليوم، تبين أن القوى والأحزاب السنية تسيطر على المحافظات التي تتميز بكثافة سكانية سنية، مثل المحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، كما حقق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فوزًا بالمرتبة الأولى في محافظة كركوك.

وذكرت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41% حيث بلغ عدد المصوتين في الانتخابات أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب من أصل أكثر من 16مليونا 158 ألفا يحق لهم التصويت في الانتخابات عبر البطاقة البايرومتربية حصرا.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فإن النتائج أولية غير قابلة للطعن لكنها قابلة للتغيير.

وأفادت المفوضية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41 في المائة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصوتين في هذه الانتخابات أكثر من 6 ملايين و600 ألف ناخب، من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، والذي يزيد عن 16 مليونًا و158 ألفًا، ويجب عليهم التصويت عبر البطاقة البايرومترية فقط.

ووفقًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن النتائج الأولية غير قابلة للطعن ولكنها قابلها للتغيير.