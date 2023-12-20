دلوقتي هتكسب يعني هتكسب.. فوائد شهادات بنك مصر الجديدة+ شهادة إدخار أمان المصريين من بنك مصر

فوائد شهادات بنك مصر الجديدة يبحث عنها الكثير من المواطنين حيث تتنوع الشهادات التي يوفرها البنك وفق عدة معايير من بينها الفترة وقيمة العائد وكذلك فئة الشهادة، فضلًا عن ذلك فإن البنك يقوم باختيار العملاء ممن تتوافق معهم الشروط للحصول على هذه الشهادات وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المقال.

فوائد شهادات بنك مصر الجديدة

فوائد شهادات بنك مصر الجديدة، حدد بنك مصر أنه توجد مجموعة من الشهادات التي يوفرها البنك والتي تتنوع من حيث المدة وقيمة العائد، وفيما يلي سوف نوضح أبرز هذه الأنواع بالفوائد كما يلي:

شهادة ابن مصر:

العملة: محلية.

فئة الشهادة: 1000 جنيه.

الفترة: ثلاث سنوات.

صرف العائد: شهري.

معدل العائد على التوالي: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

شهادة القمة:

العملة: محلية.

الفترة: ثلاث سنوات.

فئة الشهادة: ألف جنيه.

صرف العائد: شهريًا.

معدل العائد: 19%.

الشهادة الثلاثية:

العملة: محلية.

فئة الشهادة: 500 جنيه.

الفترة: ثلاث سنوات.

صرف العائد: شهريًا.

معدل العائد: مختلف يوميًا.

شهادة الخمس سنوات:

العملة: محلية.

الفترة: خمس سنوات.

صرف العائد: شهريًا.

معدل العائد: 12.25٪.

فئة الشهادة: 1200 جنيه.

شهادة السبع سنوات:

العملة: محلية.

الفترة: سبع سنوات.

صرف العائد: شهريًا.

معدل العائد: 12.75٪.

فئة الشهادة: 750 جنيه.

شهادة إدخار أمان المصريين من بنك مصر

تعتبر شهادة إدخار أمان المصريين من بنك مصر واحدة من أبرز شهادات الإدخار التي يتم توفيرها من بنك مصر لفئات متعددة من المصريين، وفيما يلي أبرز المعلومات حول هذه الشهادة: