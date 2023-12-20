«تعليم الإسكندرية» حقيقة تعديل جدول الامتحانات فى إسكندرية+ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024

حقيقة تعديل جدول الامتحانات فى إسكندرية والتي يبحث عنها العديد من أولياء الأمور والطلاب، حيث أن هناك أخبار بأن موعد الامتحانات كان قد تغير ولكن أعلن محافظ الإسكندرية أن موعد الامتحانات كما هو في الوقت المحدد له في تاريخ 2 يناير لعام 2024 إلى أن تنتهي في تاريخ 24 يناير 2024 ومن المتوقع أن يؤدي الامتحانات 1.4 مليون طالب وطالبة.

حقيقة تعديل جدول الامتحانات فى إسكندرية

حقيقة تعديل جدول الامتحانات فى إسكندرية، حرص محافظ الإسكندرية على تنبيه الجهات المختصة بالعمليات التنفيذية المسئولة عن الامتحانات لكافة المراحل الدراسية، وتكون موعد الامتحانات كما يلي:

تبدأ الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة من يوم 2 يناير 2024.

الامتحانات للمرحلة الابتدائية سوف تبدأ في تاريخ 2 يناير 2024 وتنتهي يوم 10 يناير 2024.

أما المرحلة الإعدادية لكلًا من ( عام/ مهني/ صم/ مكفوفين) تبدأ بتاريخ 2 يناير 2024 وتنتهي في تاريخ 15 يناير 2024.

تكون امتحانات مرحلة الشهادة الإعدادية لكلًا من ( عام/ مهني/ صم/ مكفوفين) في تاريخ 17 يناير 2024 حتى تاريخ 24 يناير 2024.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 /2024

أصدرت محافظة الإسكندرية مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول نظرًا لكثرة الاستفسارات عن حقيقة تعديل جدول الامتحانات فى إسكندرية ومواعيد الامتحانات تتمثّل في الآتي: