الدنيا هتحلو معاك على الآخر .. جدول زيادة المعاشات والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص .. اعرف مرتبك بقى كام

جدول زيادة المعاشات، تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر يناير 2024 لأكثر من 10.5 مليون مستفيد ابتداءً من الأول من يناير، وستستمر عملية صرف هذه المعاشات لمدة 6 أيام متتالية، حيث سيستفيد المستحقون من صرف المعاشات خلال هذه الفترة.

جدول زيادة المعاشات

من يحصل على معاش 1500 جنيه سوف يحصل على 1800 جنيه.

من يحصل على 1700 جنيه سوف يحصل على 2000 جنيه.

من يحصل على 2000 جنيه سوف يحصل على 2300 جنيه.

من يحصل على 2300 جنيه سوف يحصل على 2600 جنيه.

من يحصل على 2600 جنيه سوف يحصل على 2900 جنيه.

من يحصل على 2900 جنيه سوف يحصل على 3200 جنيه.

من يحصل على 3200 جنيه سوف يحصل على 3500 جنيه.

من يحصل على 3500 جنيه سوف يحصل على 3800 جنيه.

زيادة المعاشات شهر يناير 2024

ينص قانون رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات 148 لعام 2023 بأنه يسمح بزيادة سنوية تصل إلى 15٪ تُعلن في 30 يونيو وتُصرف في 1 يوليو، ما لم يتم تقديمها مسبقًا، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في أبريل الماضي زيادة 15٪ وتقديم الزيادة قبل الموعد المحدد لتخفيف الأعباء على المواطنين، وهناك استثناءات في قانون المعاشات تتضمن:

إمكانية جمع المعاش مع الدخل حتى الحد الأدنى للمعاشات.

يحق للأرملة أن تجمع بين معاش زوجها ودخلها إن كانت تعمل.

يحق للأرمل أن يجمع بين معاش زوجته ودخله إن كان يعمل.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يناير حسبما أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، سيكون وزير العمل والجهات التفتيشية مسؤولين عن متابعة تنفيذ هذا القرار، حيث سيتعين على المؤسسات الغير قادرة على الامتثال لهذا القانون أن تقدم تفاصيلها أو تتعرض للعقوبات المناسبة، والتي ستتفاوت حسب عدد العمال في تلك المؤسسة، كما أوضح أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ستسهم في رفع مستوى المعاشات بحد أدنى يبلغ 1300 جنيه.