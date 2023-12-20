الأخضر ركب الصاروخ وطار للسماء تاني| سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 20-12-2023| سعر الدولار بالسوق السوداء الآن

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر الآن…منذ بداية العام 2023، تتأرجح أسعار الدولار في السوق السوداء في مصر بين المرتفع والمنخفض،حتى وصلت الورقة الخضراء إلى أعلى مستويات لها في التاريخ مسجلةً سعر 50 جنيه بل وتجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية الخمسين جنيها، على الرغم من الثبات السعري للعملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة بمصر، ولذلك يكثر بشكل يومي وعلى مدار الساعة التساؤل حول بكام سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، بكم الدولار اليوم في السوق السوداء.

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سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

عاد مرة جديدة الدولار الأمريكي للارتفاع في السوق الموازية بعد مرور مرحلة استقرار سبقتها عاصفة هبوط للعملة الأمريكية بالسوق السوداء مقابل الجنيه المصري،حيث فقد الدولار حوالي 4 جنيهات في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم… ارتفاع بسبب تزايد الطلب على العملة بالتزامن مع إجازة رأس السنة وإقبال العديد من المواطنين على شراء الدولار قبل سفرهم خارج البلاد.

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء : سجل 50.40 جنيها “شراء”.

سعر الدولار في السوق السوداء : سجل 51.10 جنيها “بيع”.

تؤثر العديد من العوامل على سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، حيث يتم تحديد سعر الصرف حسب الطلب والعرض، من بين هذه العوامل هي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث يؤثر ارتفاع الدين العام ونمو البطالة في تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك 2013-12-2023

تواصل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارها في البنوك المصرية للشهر التاسع على التوالي. وفيما يلي عرض لأسعار صرف الدولار في المصارف المصرية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023: