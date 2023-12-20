الملاك هيهيصوا والمستأجر هيبقى حزين .. حقيقة زيادة الإيجار القديم 2024 لهذه الحالات .. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم، سيتوجب زيادة جديدة على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية وفقًا لقانون الإيجارات القديمة مع بداية عام 2024، وفقًا للتعديل رقم 10 لسنة 2022 الذي صدر في مارس 2022، لكن البعض قد لا يكون على دراية بالحالات التي يُطبق عليها هذا الارتفاع وكيفية تحديد قيمته.

زيادة الإيجار القديم

أكدت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022 أن الزيادة تنطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الاعتبارية، وذلك بنسبة 15% سنوياً اعتباراً من شهر مارس 2022.

تحدد القانون أيضاً استمرارية هذه الزيادة بنفس النسبة حتى عام 2027، حيث تنتقل الوحدة بعد ذلك إلى المالك بالقانون، هذه الزيادة هي الثالثة منذ بداية تطبيق القانون.

حدد القانون الحالات التي تشملها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15% وفقًا للمادة رقم 1، وهي كالتالي: الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

موعد طرد المستأجر من وحدات الإيجار القديم

إذا تجاوز المستأجر فترة 5 سنوات اعتبارًا من مارس 2022 دون تسليم الوحدة المستأجرة للمالك أو المؤجر، يتوجب عليه تسليم الوحدة في اليوم الذي يلي نهاية تلك الفترة في مارس 2027، وفي حالة الرفض وعدم التعاون من قبل المستأجر، يحق للمالك أو المُؤَجّر طلب من قاضي الأمور العقارية صدور أمر بطرد المستأجر الذي يُمتنع عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد.

حالات إخلاء سكان قانون الإيجار القديم