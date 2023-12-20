مش هتصرف الدعم من الآن .. 13 حالة مهددة بوقف البطاقات إلى الأبد .. آخر أخبار التموين اليوم

آخر أخبار التموين اليوم، تقدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بتفاصيل حول حالات الحذف من بطاقات التموين والفئات التي تم استبعادها من الحصول على هذه البطاقات، بناءً على معايير وضوابط تحدد من يتم استبعادهم من الدعم الحكومي، حيث أكدت الوزارة أنها تقوم بعمليات الحذف أو التوقف عن دعم البطاقات الخاصة بالتموين فقط بعد التحقق الدقيق من عدم ملاءمة الأسرة لاستمرار الدعم، وذلك في إطار إجراءات محكمة فرضتها الوزارة حديثًا لضبط الدعم المقدم للأسر غير المستحقة لهذه المعونة الحكومية.

آخر أخبار التموين اليوم

حددت وزارة التموين 13 حالة يتم فيها الحذف النهائي من بطاقات التموين، إليك تلك الحالات بالتفصيل:

الحصول على راتب شهري يزيد عن 9600 جنيه. امتلاك سيارات حديثة. دفع مصاريف تعليمية تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر. استهلاك كهرباء يتجاوز 650 كيلو وات شهريًا، بفواتير تتجاوز 800 جنيه شهريًا. امتلاك مساحة زراعية تزيد عن 10 أفدنة. دفع ضرائب تبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر. امتلاك شركة برأس مال يتجاوز 10 ملايين جنيه. دفع قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الأعمال. كونه صاحب صادرات أو واردات مرتفعة. عدم حذف المتوفى من البطاقة بعد الوفاة. بقاء اسم المسافر على البطاقة عند السفر. عدم صرف السلع الأساسية لمدة 6 أشهر متتالية. التعدي على الأراضي الزراعية أو بناء عليها.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين 2023

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اختر خدمة التموين من بين الخيارات المعروضة.

انقر على الاستعلام عن صرف، وهي الخدمة التي توضح آخر عملية تموينية وكمية الخبز التي تم صرفها لبطاقتك، مع إمكانية التحقق مما إذا كانت البطاقة مدرجة في نظام دعم الحكومة أم تم حذفها.

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