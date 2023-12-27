مفاجأة جديدة بشأن قانون الإيجار القديم.. زيادة الإيجار القديم+ حالات طرد المستأجر القديم

زيادة الإيجار القديم بعد التعديلات التي أقيمت على قانون الإيجار القديم لعام 2022 ورقمه 10، حيث أن من المتوقع أن يبدأ التعامل بالقانون في بداية عام 2024 بالإضافة إلى أن الزيادة ستكون حوالي 15% من قيمة الإيجار ومدة الإيجار 5 سنوات وبعد ذلك يجب على المستأجر إعادة الوحدة إلى المالك أو إعادة تأجيرها مرة أخرى بعقد جديد لفترة زمنية جديدة.

زيادة الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم، تعتبر الزيادات الجديدة في الإيجارات والتي من المتوقع أن تكون بدء من مارس 2024، والتي سوف تكون حوالي 15% في كل عام للايجار وتعد هذه الزيادة هي الثالثة منذ قانون 2022 رقم 10 وهذا القانون ينطبق على الأماكن المؤجرة لأي غرض غير السكن ويكون ذلك تبعًا لقوانين عام 1977 رقم 49 وعام 1981 رقم 136 الذي ينظم العلاقة بين كلًا من المستأجر والمؤجر في التأجير وأيضًا بيع الأماكن.

حالات طرد المستأجر القديم

حددت الحكومة المصرية الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر القديم وأيضًا مقدار زيادة الإيجار القديم وتكون حالات الطرد كما يلي: