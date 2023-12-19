الدفعة السابعة نزلت “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” .. ظهرت الأسماء بعموم المحافظات

تعتبر الرعاية الاجتماعية من الخدمات الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة العراق و ذلك لأعداد هائلة من العراقيين و ذلك من اجب مساعدة المواطنين الاكثر احتياجًا لتسهيل مواجهة صعوبات الحياة في فترة عدم وجود استقرار الاقتصادي التي يعاني منها العالم بأكمله.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

كل المتقدمين الآن في انتظار الإعلان عن الاسماء المقبولة في المشمولين بالرعاية الاجتماعية. ؛ حيث تم استلام حوالي ٣٠٠ الف طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية .

قد اعلنت الوزارة عن أسماء المستحقين لهذا الدعم الاجتماعي في دولة العراق، وذلك بواسطة رابط وزارة الرعاية الاجتماعية ، و الذي بلغ عددهم 64 ألف أسرة ، مع تحديد موعد مخصص للاستلام والحصول على البطاقة .

و اليكم رابط تحميل اسماء الرعايه الاجتماعيه بالعراق ، من رابط منصة الوزارة على https://www.molsa.gov.iq / ادخل الي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم اضغط على إرسال طلب إلى الوجبة التاسعة و قم باختيار الرعاية الاجتماعية.

/ ادخل الي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم اضغط على إرسال طلب إلى الوجبة التاسعة و قم باختيار الرعاية الاجتماعية. بعد ذلك، قم بتحديد الوجبة التي ترغب في عملية الاستفسار عنها و هي رقم 9 .

قم ادخل جميع بياناتك المطلوبة و بشكل صحيح و اختر استعلام عن اسماء الاشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجدد.

و ستظهر لك القائمة التي تحتوي على كل الأشخاص المستفيدين وأسماء المشمولين بالرعاية الجدد للدفعة رقم تسعة.

شروط التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية 2024