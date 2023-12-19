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الدفعة السابعة نزلت “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024” .. ظهرت الأسماء بعموم المحافظات
تعتبر الرعاية الاجتماعية من الخدمات الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة العراق و ذلك لأعداد هائلة من العراقيين و ذلك من اجب مساعدة المواطنين الاكثر احتياجًا لتسهيل مواجهة صعوبات الحياة في فترة عدم وجود استقرار الاقتصادي التي يعاني منها العالم بأكمله.
رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
- كل المتقدمين الآن في انتظار الإعلان عن الاسماء المقبولة في المشمولين بالرعاية الاجتماعية. ؛ حيث تم استلام حوالي ٣٠٠ الف طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية .
- قد اعلنت الوزارة عن أسماء المستحقين لهذا الدعم الاجتماعي في دولة العراق، وذلك بواسطة رابط وزارة الرعاية الاجتماعية ، و الذي بلغ عددهم 64 ألف أسرة ، مع تحديد موعد مخصص للاستلام والحصول على البطاقة .
- و اليكم رابط تحميل اسماء الرعايه الاجتماعيه بالعراق ، من رابط منصة الوزارة على https://www.molsa.gov.iq/ ادخل الي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم اضغط على إرسال طلب إلى الوجبة التاسعة و قم باختيار الرعاية الاجتماعية.
- بعد ذلك، قم بتحديد الوجبة التي ترغب في عملية الاستفسار عنها و هي رقم 9 .
- قم ادخل جميع بياناتك المطلوبة و بشكل صحيح و اختر استعلام عن اسماء الاشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجدد.
- و ستظهر لك القائمة التي تحتوي على كل الأشخاص المستفيدين وأسماء المشمولين بالرعاية الجدد للدفعة رقم تسعة.
شروط التسجيل في منحة الرعاية الاجتماعية 2024
- يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.
- يجب أن لا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- أن لا يمتلك أي عقارات او ممتلكات.