لازم تجربيها.. طريقة جهنمية لعمل البيتى فور الدايب الناعم في المنزل اوفر وأحلى من الجاهز

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البيتيفور في المنزل من أجل الحفاظ على صحة أفراد الأسرة ومنع الانتشار الأمراض الناتجة عن الميكروبات العالقة في البيتى فور الجاهز، وتعتبر مكونات البيتفور اقتصادية للغاية وغير مكلفة وموجودة في كل منزل.

طريقة عمل البيتى فور من المنزل

تعتبر البيتى فور من أشهي الأكلات التي يتناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة في عيد الفطر المبارك ويتم تحضير البيتي فور في المنزل من خلال اتباع النقاط التالية بالترتيب:

نحضر وعاء نظيف جاف نضع به البيض ثم نضيف السكر البودر والزبدة ونقوم بخفق جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق حتى تصبح خليطا واحدا.

نحضر الدقيق ونقوم بالاستمرار في عملية خفق خليط الزبدة والسكر ونضع الدقيق على مراحل ونستمر في الخفق ثم نضع رشة من الفانيليا.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تستريح ويسهل تشكيلها، بعد مرور الوقت نقوم بإخراج العجينة مثل الثلاجة ونقسمها نصفين.

نحضر كوب صغير من مسحوق الكاكاو الخام ونضعه على نصف عجينة البيتيفور لكي يصبح لون العجينة بني غامق.

يعمل الكاكاو على تعزيز طعم البيتفور ليصبح أكثر لذاذة وذو لون بني جميل يجذب العين بشكل كبير.

نحضر ماكينة تشكيل البيتفور ان وجد ونضع بها كمية من العجينة ونقوم بتشكيلها على صينية غير لاصقة ويمكن اضافة ورق زبد ان وجد.

يمكن تشكيل البيتفور باليد عن طريق عمل كرات صغيرة من عجينة البيتيفور ثم تشكيلها بشوكة الطعام.

يأخذ البيتفور شكل جميل للغاية بشوكة الطعام ويصبح اكثر جمالا، على نار متوسطة مائلة للهادي نضع البيتي فور في الفرن لمدة خمس دقائق حتى تتم عملية التسوية.

نخرج البيتى فور من الفرن ونتركه حتى يبرد، نحضر المربى او الشيكولاته الغامقة و الشيكولاته البيضاء السايحة حسب الرغبة ونقوم بوضع كمية قليلة على كل قطعة بيتي فور.

نضع البيتفور في جوز الهند بعد وضعه في الشيكولاته ونتركه في طبق جاف حتى تلتصق الشيكولاته به.

طرق تناول البيتفور

يعتبر البيتفور وجبة إفطار كاملة غنية بكل المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بجوار كوب من الشاي أو كوب من الحليب أو كوب من الشاي بلبن او كوب من العصير حسب الرغبة.