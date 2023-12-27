“خزني قبل رمضان يا ست الكل”سعر السكر والرز في التموين+ أسعار السلع التموينية

سعر السكر والرز في التموين كما أعلنت عنهم وزارة التموين حتى يعلم المواطن الأسعار الحقيقة التي يفترض أن يحاسب بها، حيث يتم صرف التموين شهريًا من بداية الشهر حتى نهايته ويبحث المواطنين عن أسعار السلع بعد الزيادة في الأسعار التي واجهت البلاد خلال الفترة الحالية، وتحاول الدولة تقديم الدعم إلى المواطنين من خلال بطاقة التموين وتخفيض أسعار السلع.

سعر السكر والرز في التموين

سعر السكر والرز في التموين، تعمل وزارة التموين في مصر على توضيح أسعار السلع والمنتجات التموينية، وتكون الأسعار كما يلي:

يمكن متابعة الأسعار عبر موقع وزارة التموين.

يشمل التموين على 32 سلعة ومنتج غذائي.

السكر سعره يكون 12.60 جنيهًا لكل واحد كيلو.

الزيت سعره 30 جنيهًا لكل 800 مللي.

الدقيق سعره 18 جنيهًا لكل واحد كيلو.

المكرونة سعرها 13 جنيهًا لكل 800 جم، ويكون 6.5 جنيهًا لكل 400 جم.

سعر الشاي يكون 5 جنيهات لكل 40 جم.

سعر الصلصة يكون 8 جنيهات لكل 300 جم.

يكون سعر الخل 6 جنيهات لكل 900 ملي.

أسعار السلع التموينية

أوضحت وزارة التموين أن لكل فرد فى بطاقة التموين 50 جنيهًا يأخذ بقيمتهم سلع تموينية، ويكون سعر السكر والرز في التموين والسلع الأخرى كما يلي: