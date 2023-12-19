المفوضية العليا للانتخابات في العراق| نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 نينوى- بغداد-ذي قار- الديوانية عموم المحافظات

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 نينوى..أكدت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في العراق 2013 عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبعة مقاعد في محافظة نينوى، وحصول قائمة متحدون على 111,993 صوتاً لتصدر المنافسة الانتخابية في المحافظة، وقد أوصى مجلس المفوضين في إجتماعه بإعادة العد والفرز في أكثر من 400 محطة بعد ورود شكاوى بوجود تلاعب وتزوير في النتائج، تعرف في هذا المقال على تفاصيل نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 في نينوى وباقي المحافظات العراقية، تابعونا.

اسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات 2023 hnec.ly

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 نينوى

بعد فرز 52% من الأصوات في محافظة نينوى، حقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني فوزًا بأكثر من 53000 صوت، مما يمنحه الأهلية للفوز ب 7 مقاعد.

صباح اليوم الثلاثاء 19 كانون الأول 2023، أشارت النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة لمجالس المحافظات العراقية، التي نشرتها مراكز الانتخابات العراقية، إلى أن الحزب حصل على سبعة مقاعد في مجلس محافظة نينوى.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 نينوى… وفي محافظة نينوى، كان هناك 1.695.566 شخصاً مؤهلاً للمشاركة في الانتخابات العامة لمجلس المحافظات العراقية. صوت من بينهم 882.479، تم فرز 52% من محطات الاقتراع الموجودة ضمن حدود المحافظة. حصل الحزب على أكثر من 53.449 صوتاً ونال سبعة مقاعد في مجلس المحافظات.

النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية 2023

تم الإعلان مؤخرًا عن النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقد شهدت هذه الانتخابات نسبة مشاركة قوية، حيث بلغ عدد المتصوتين ستة ملايين و599 ألفًا و668 ناخبًا، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المشاركة وصلت إلى 41%. وتمثل النتائج الأولية واقعة قوية للمرشحين في المحافظات، حيث شهدت النتائج تقدّم بعض الأحزاب على الأخرى. لنتعرف سويًا على هذه النتائج الأولية.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2013 pdf

النتائج الأولية لمجلس محافظة بغداد

دولة القانون 12 مقعد

تقدم 10 مقاعد

نبني 9 مقاعد

قوى الدولة الوطنية 4 مقاعد

السيادة 4 مقاعد

الاساس 3 مقاعد

الحسم 3 مقاعد

العزم 2

قيم 1

ابشر ياعراق 1

النتائج الاولية لمجلس محافظة البصرة 2023

تصميم 12 مقعد

دولة القانون 4 مقاعد

نبني 3 مقاعد

قوى الدولة الوطنية 1

القيادة 1

الاساس 1

النتائج الأولية لمجلس محافظة كربلاء 2023

إبداع كربلاء 6 مقاعد

دولة القانون 3 مقاعد

اشراقة كانون 2

نبني 1

قوى الدولة الوطنية 1

النتائج الاولية لمجلس محافظة بابل 2023

دولة القانون 5 مقاعد

نبني 4 مقاعد

قوى الدولة الوطنية 3 مقاعد

قيم 1

الاساس 1

ابشر ياعراق 1

برلمان الشعب 1

تقدم 1

النتائج الاولية لمجلس محافظة الديوانية 2023

دولة القانون 4 مقاعد

نبني 4 مقاعد

قوى الدولة الوطنية 2

اشراقة كانون 1

الاساس 1

ابشر ياعراق 1

قيم 1

النتائج الاولية لمجلس محافظة واسط 2023

واسط اجمل 7 مقاعد

دولة القانون 2 مقاعد

نبني 2

قوى الدولة الوطنية 2

قيم 1

النتائج الاولية لمجلس محافظة النجف 2023

حركة الوفاء 5 مقاعد

دولة القانون 3

نبني 2

واثقون 2

قوى الدولة الوطنية 1

قيم 1

ادراك 1

النتائج الأولية لمجلس محافظة ذي قار 2023

دولة القانون 4 مقاعد

الماكنة 3 مقاعد

نبني 3 مقاعد

المهمة 2

قوى الدولة الوطنية 2

قيم 2

اشراقة كانون 1

الاساس 1

النتائج الاولية لمجلس محافظة ميسان 2023

دولة القانون 5 مقاعد

نبني 3 مقاعد

قوى الدولة الوطنية 2

اجيال 1

غيارى العراق 1

قيم 1

النتائج الاولية لمجلس محافظة المثنى 2023

دولة القانون 4 مقاعد

نبني 3 مقاعد

قوى الدولة الوطنية 2

جمهور المثنى 2

اشراقة كانون 1

انتخابات مجالس المحافظات 2013

وفي يوم الاثنين 18 كانون الأول 2023، قام المواطنون العراقيون بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات. تعتبر هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة مضت، فتحت صناديق الاقتراع في الساعة 07:00 صباحًا يوم الاثنين (04:00 بتوقيت غرينتش).

شملت هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث أن هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان لم تشملها هذه الانتخابات التي كانت مخصصة للمحافظات غير المنتظمة بالإقليم، شملت عملية التصويت الفريدة للانتخابات التي القوات الأمنية والنازحين والسجناء وذلك في يوم السبت الموافق 16 كانون الأول 2023.

وفي بداية شهر يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء تحديد يوم 18 من شهر ديسمبر الحالي كموعد لانتخاب مجالس المحافظات والأقضية لعام 2023.

والجدير بالذكر، أنه منذ عام 2003، تم تنظيم ثلاث انتخابات محلية في العراق وهي:

الانتخابات الأولى كانت في عام 2005.

الانتخابات في عام 2009.

الانتخابات في عام 2013.

ولكن محافظة كركوك لم تشهد سوى انتخابات واحدة فقط، التي جرت في عام 2005.