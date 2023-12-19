سلي أطفالك حالًا مع تردد قناة توم وجيري TOM & JERRY متاح على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثير من الأطفال والآباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري حيث تعتبر قناة توم وجيري من أهم القنوات التي تقوم ببث الكثير من برامج الكرتون على مدار الساعة ، وتحظى قناة توم وجيري بنسب مشاهدة عالية في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط ، كما تقدم قناة توم وجيري الكثير من أغاني الأطفال القديمة والجديدة التي يحبها الأطفال ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة توم وجيري

من خلال تردد قناة توم وجيري يمكنكم مشاهدة جميع افلام الكرتون مدبلجة باللغة المصرية العامية حيث تعرض قناة توم وجيري جميع افلام الكرتون العالمية مثل “ربانزل” و”الفار الطباخ” و جميع حلقات توم وجيري القديمة والجديدة على مدار 24 ساعة ، ويحب الكثير من الأطفال وجميع أفراد الأسرة قضاء أوقاتهم أمام شاشة قناة توم وجيري وإليكم تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11353

الاستقطاب : رأسي

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

معدل الترميز : 27500

أفلام كرتون قناة توم وجيري

بعد تنزيل تردد قناة توم وجيري يمكنكم مشاهدة جميع حلقات توم وجيري على مدار اليوم وتتميز قناة توم وجيري بعدم وجود فواصل اعلانية طويلة ، وتتميز بوجود الصوت والصورة ، كما تقدم قناة توم وجيري الكثير من المحتوى التعليمي المميز للأطفال الذي ينمي المهارات التي يجب أن يمتلكها الطفل في عمر صغير.