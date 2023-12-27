بيضربوا في بعض .. تردد قناة توم أند جيري+ مميزات قناة توم أند جيري الفضائية

تردد قناة توم أند جيري التي تعد أحد أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي كما إنها واحدة من القنوات المحببة والمفضلة للأطفال بسبب المحتوى المميز الذي تقدمه القناة، ويمكن إضافة القناة بسهولة إلى الريسيفر عبر إدخال التردد والبث في القناة يكون ذو جودة وتقنية عالية وذلك جعل القناة تحصل على استحسان كافة المتابعين.

تردد قناة توم أند جيري

تردد قناة توم أند جيري، حرصت إدارة قناة توم أند جيري على تقديم العديد من العروض المختلفة والمميزة التي ساعدت على جذب الأطفال إلى مشاهدة القناة، ويكون تردد القناة يكون كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11354.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

برامج قناة توم أند جيري

عملت قناة توم اند جيرى على بث محتوى مناسب للأطفال يخلو من العنف أو تعليم الأطفال أي سلوك عدواني ولذلك يبحث أولياء الأمور عن تردد قناة توم أند جيري وتكون برامج القناة كما يلي:

برامج تنمي مهارات الأطفال.

أغاني أطفال متنوعة.

أفلام ديزني الشهيرة.

الأسد الملك.

كافة أفلام توم وجيري.

تيمون وبومبا.

بطوط.

اليس في بلاد العجائب.

مميزات قناة توم أند جيري الفضائية

تعددت مميزات قناة توم أند جيري التي جعلتها قناة فريدة من نوعها بين قنوات الأطفال، ومن المميزات في القناة ما يلي: