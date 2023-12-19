موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024 “زيادة جديد لأصحاب المعاشات وأصحاب تكافل وكرامة” .. هتصرفوا بـ 100

يتسائل العديد من الناس عن اشاعة تم تداولها عن ارتفاع الاسعار الخاصة بالسلع التموينية في التموين للعام الجديد لشهر يناير 2024 ، وقد قامت الغرفة التجارية بنفي كل هذه الشائعات و نفت كذلك وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة و المغلوطة حول ارتفاع اسعار السلع في تموين شهر يناير القادم وأكدت على ان كل السلع التموينية متوفرة و بنفس أسعار 2023 ولن يكون هناك أي زيادات .

موعد صرف السلع التموينية شهر يناير 2024

قبل ان نذكر لكم موعد الصرف نريد ان يطمئن جميع المواطنين بثبوت اسعار السلع التموينية دون اي تغيير ، و ان للفرد حصة تبلغ قيمتها ٥٠ جنيها حتى عدد اربعة افراد و الفرد الخامس ستكون حصته اقل و تبلغ ٢٥ جنيها لا غير.

و حاليا نريد ان نعلم ما هو الرد على ميعاد الصرف الخاص بالتموين كما اعلنت الوزراة ؟ و كانت اجابة الغرفة التجارية هي انه سوف يكون ذلك في يوم الاثنين الموافق ١ من يناير القادم ، وذلك خلال أكثر من اربعين ألف منفذ خاص بوزارة التموين على مستوى جمهورية مصر العربية و بنفس اسعار السلع و نفت الوزارة ايضا شائعة زيادة حصة الفرد إلى ١٠٠ جنيه و ذكرت وزارة التموين و التجارة الداخلية ان كل ما يتم ترويجه غير صحيح بالمرة .

و الجدير بالذكر ان المواطنين لهم الحق في صرف عدد كيلو سكر حر لكل بطاقة و ذلك بسعر ٢٧ جنية من خلال المنافذ المتاحة لصرف السلع التموينية.