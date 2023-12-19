نشر جدول امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي 2024 الترم الاول محافظة الشرقية من المديرية التعليمية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول بعض المحافظات أعلنت عنه بشكل رسمي على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لها، من ضمن هذه المحافظات محافظة الشرقية التي أعلنت عن الجدول لكافة المراحل الاعدادية.

جدول امتحانات الصف الاول والثاني والثالث الاعدادي 2024 الترم الأول

مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية أعلنت عن جدول الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الاعدادي، كما أعلنت عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول ونوضح هذه الجداول كما يلي، حيث يبحث عنها العديد من الطلاب في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك باقي الطلاب في كافة المحافظات الأخرى عن الجدول الخاص بهم.

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي 2024

وجاء موعد امتحان كل مادة على النحو التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير موعد امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الخميس الموافق 4 من شهر يناير يكون امتحان مادة الهندسة واللغة الإنجليزية.

13 يناير 2024 موعد امتحان مادة الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

15 يناير 2024 مادة العلوم ومادة الكمبيوتر والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي

أعلنت المديرية عن هذا الجدول، وجاء كما يلي:

3 من شهر يناير 2024 مادة اللغة العربية التربية الدينية.

ويوم 11 يناير 2024 في مادة الهندسة.

ويوم 14 يناير 2024 مادة الإحصاء والجبر، ومادة الدراسات الاجتماعية.

16 من شهر يناير يكون امتحان مادة الكمبيوتر والجبر والإحصاء.

يوم 22 يناير يكون موعد امتحان اللغة الإنجليزية.

24 يناير 2024 يكون امتحان في مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الشرقية

أعلنت المديرية التعليمية عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الأول، وهذا الجدول كما يلي: