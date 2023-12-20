أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية عبر وزارة العمل

يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية لشهر يناير 2024، حيث تأخر إعلان الأسماء لهذه الدفعة بسبب الانتخابات في العراق، مما أثر على جدول رفع الكشوفات، ومع ذلك تم صرف آخر دفعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية شملت ملحق الوجبة السابعة، وتضمنت أسماء أكثر من 90 ألف أسرة من مختلف المحافظات.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

مع اقتراب نهاية ديسمبر ينشأ اهتمام متزايد حول كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في يناير 2024، حيث تعمل الوزارة بجدية على فحص وفرز جميع الأسماء المقدمة للتحقق من مطابقتها لشروط الدعم، من المقرر أن تعلن هذه الأسماء في بداية العام الجديد بشكل إلكتروني، مما يسهّل ويسرع العملية ويوفر الوقت والجهد للجميع.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

تؤكد الوزارة على توفير جميع الكشوفات للدفعة السابعة بصورة إلكترونية، حيث ستحتوي على قائمة شاملة للأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء المحافظات، ولتسهيل عملية الاستعلام يُمكن اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

اختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

تحديد الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة.

إضافة البيانات المطلوبة للتحقق.

النقر على زر “استعلام”.

بعد ذلك النقر على “عرض الكشوفات” للوصول إلى قائمة المشمولين في الدفعة السابعة.

شروط الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل عن شروط الرعاية الاجتماعية لعام 2023، وهذه الشروط تشتمل على مجموعة من المعايير التي يجب على المواطنين تحقيقها ليكونوا مستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية تشمل هذه الشروط عدة معايير، منها: